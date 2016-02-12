II зимові Юнацькі Олімпійські ігри відкрились урочистою Церемонією в Ліллехаммері

У норвезькому Ліллехаммері відбулась урочиста церемонія відкриття II зимових Юнацьких Олімпійських ігор.

13 тисяч стали свідками незвичайного дійства, яким режисер постановки намагався показати юним спортсменам, що ніколи не потрібно сходити з обраного шляху і завжди досягати поставленої мети.

Атлети з 71 країни разом зі своїми шефами місії та молодими послами взяли участь в параді команд-учасниць. Українська дружина вирізнялась з-поміж усіх команд своєю яскравою екіпіровкою «PEAK».

На трибунах за наших олімпійців вболівали президент Національного олімпійського комітету, член Виконкому МОК, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка та член МОК, Олімпійський чемпіон Валерій Борзов.

Нагадаємо, що прапороносцем команди був скелетоніст Владислав Гераскевич.

Відкриваючи ігри президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах відзначив «Ці Ігри будуть про вашу любов до спорту, вони також будуть про навчання і обмін, і про те, щоб знайти нових друзів. Насолоджуйтесь Юнацькими Олімпійськими іграми!»

Традиційними атрибутами відкриття стало підняття прапора, звучання гімну та клятви тренера, спортсмена й судді.

Олімпійський вогонь запалила 12-річна принцеса Норвегії Інгрід Олександра. 22 роки тому її батько кронпринц Хокон також виконав цю почесну місію під час XVII зимових Олімпійських ігор.

Завершилось дійство грандіозним феєрверком.

Попереду 10 днів неймовірних олімпійських емоцій, які спортсменам та усім вболівальникам гарантовані.

Як повідомляв УНІАН, II зимові Юнацькі Олімпійські ігри проходитимуть з 12 по 21 лютого. 1100 атлетів з 71 країни віком від 14 до 18 років розіграють 70 комплектів нагород та візьмуть участь у 150 активностях, які пропонує культурно-освітня програма.