Збірна Росії заробила на Євро-2008 14,5 мільйона євро

Збірна Росії, вилетівши на стадії півфіналу, заробила на Євро-2008 14,5 мільйона євро призових.

Згідно з інформацією, поширеною УЕФА до турніру, кожна команда за участь на Євро одержує по 7,5 мільйона євро. Кожна перемога на груповому етапі преміюється додатковим мільйоном. Росіяни здобули дві перемоги, а отже, заробили два мільйони євро. Ще два мільйони збірна одержує за вихід в чвертьфінал і ще три – за вихід до півфіналу. Таким чином, загальний бонус збірної Росії склав 14,5 мільйона, повідомляє Советский спорт.

Якщо ж фінал виграє Іспанія, то зірве своєрідний «джек-пот»: оскільки вона перемогла в усіх матчах групового етапу, її виручка буде максимальна можливою – 23 мільйони євро. Німці ж у разі перемоги одержать лише 22 мільйони, оскільки програли в групі хорватам.