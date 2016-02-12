Екс-гравець "Динамо" Нінкович розповів про будні і свята в Києві у компанії з Артемом Мілевським

Колишній півзахисник "Динамо" серб Мілош Нінкович поділився спогадами про будні і свята в Києві, коли він часто порушував режим разом з Артемом Мілевським, повідомляє Проспорт з посиланням на інтерв`ю гравця виданню b92.

"Я прийшов у клуб в 19 років. Спочатку було важко грати в футбол - велике місто, гарні дівчата, нічне життя. Перші три роки у мене випали. Перед тренуваннями нам постійно вимірювали тиск - якщо було більше 150, то ти не тренувався. В "Динамо" ми часто були з Алієвим і Мілевським. Бувало, ми гуляли без зупинки. У мене і у Мілевського високий тиск був постійно, тому ми просто робили пробіжку і плавали в басейні".

"Зараз вже все можу сказати. Одного разу ми удвох з Мілевським пішли на дискотеку і затрималися там до семи ранку. У Сербії в такий час прокидаються і снідають. Але Мілевський каже: "Пішли в інший клуб. Треба знайти дискотеку, яка працює до восьмої". Ми пішли туди, але вже нікого не було. Кажу, що треба йти, але він відповідає: "Ні, вона відкривається о 9 ранку". Ми почекали і пішли туди. Пробули на дискотеці до 11-12, а потім повернулися на клубну базу поспати, оскільки тренування було призначене на 17. Чи треба говорити, що в цей день ми не тренувалися? ", - зізнався Нінкович в інтерв'ю.

Каже, що такі веселощі було постійно. До того ж, за словами Мілоша, президент "Динамо" записував все. "Я кілька разів ходив до президента після травм і просив його, щоб він мене відпустив кудись. Він відкривав свій блокнот і говорив: "Як же ти не будеш травмуватися, якщо ти був в такому-то клубі до четвертої ранку, а в такому-то - до шостої?" У нього все було записано, навіть майже все те, що я пив", - додав хавбек.

Нінкович перебував в "Динамо" з 2004 до 2012 року. Потім повернувся на батьківщину, а зараз грає в Австралії.

Як повідомляв УНІАН, Мілевський 5 лютого підписав контракт з командою-аутсайдером чемпіонату Румунії "Конкордією" з міста Кьяжна.