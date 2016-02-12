Тайсон Ф'юрі відклав реванш з Кличком до літа

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі заявив, що фанам доведеться довше чекати його реваншу з українцем Володимиром Кличком, повідомляє Кlitschko-brothers.com з посиланням на World boxing news.

"Я нічого не чув і нічого не знаю. У мене немає дати бою, нічого немає? — поскаржився Тайсон Ф'юрі. — Найімовірніше, поєдинок відбудеться влітку, тому, що я ще навіть не приступив до підготовки. Не думаю, що бій відбудеться найближчим часом".

У той же час Ф'юрі, який раніше розповідав, що в цьому році має намір битися з Кличком, Уайлдером і Мартіном, підкреслив, що пріоритетним варіантом для наступного бою залишається реванш з українцем: "Так, Кличко".

Варто відзначити, щодо підготовки до бою Тайсон трохи лукавить, враховуючи той факт, що британець підтримує себе у формі і їсть корисну їжу.

Так само раніше повідомлялося, що серед обговорюваних варіантів — проведення поєдинку на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, причому, на початку літа.