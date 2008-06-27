Кращий бомбардир Євро-2008 не зіграє у фіналі

Кращий бомбардир чемпіонату Європи з футболу іспанець Давид Вілья не зможе взяти участі у фінальному матчі проти Німеччини (29 червня). Травма м`яза стегна, яку одержав Вілья в півфіналі з російською командою (3:0), виявилася серйозною. Форвард пошкодив стегно в першому таймі і був замінений на 35-ій хвилині, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Про травму Вільї відразу після матчу Росія - Іспанія повідомив головний тренер іспанської команди Луїс Арагонес. Наставник не сказав, коли нападаючий зможе повернутися на поле, але підкреслив, що у фіналі Євро-2008 він напевно не зіграє.

На чемпіонаті Європи Давид Вілья забив чотири голи. У матчі першого туру групи D проти Росії (4:1) він оформив хет-трик, а в грі другого туру з Швецією (2:1) забив переможний м`яч під завісу зустрічі.