Кращий бомбардир Євро-2008 не зіграє у фіналі
09:29, 27 червня 2008Спорт
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Травма виявилася серйозною
|Давід Вілья. Фото АР
Про травму Вільї відразу після матчу Росія - Іспанія повідомив головний тренер іспанської команди Луїс Арагонес. Наставник не сказав, коли нападаючий зможе повернутися на поле, але підкреслив, що у фіналі Євро-2008 він напевно не зіграє.
На чемпіонаті Європи Давид Вілья забив чотири голи. У матчі першого туру групи D проти Росії (4:1) він оформив хет-трик, а в грі другого туру з Швецією (2:1) забив переможний м`яч під завісу зустрічі.
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