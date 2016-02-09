Фехтувальниця Харлан вдев’яте отримала нагороду найкращої спортсменки місяця в Україні

Її особистий наставник та старший тренер жіночої збірної з фехтування на шаблях Артем Скороход став найкращим тренером України в січні, повідомляє прес-служба НОК України.

На етапі Кубка світу з фехтування на шаблях, який відбувся в столиці Греції, Ольга з подругами по збірній – Аліною Комащук, Оленою Вороніною та Оленою Кравацькою в командній першості здобули блискучу перемогу.

На шляху до «золота» дівчата були сильнішими за спортсменок з Німеччини, Польщі, Франції та Росії.

В півфінальній зустрічі з француженками та фіналі з командою Росії вирішальну крапку поставила саме Ольга. Завдяки її високій майстерності та справжньому бійцівському характеру українська команда зуміла переломити хід поєдинків та надолужити відставання.

У підсумку, долю зустрічей, як і в пам'ятному «золотому» олімпійському фіналі-2008, вирішив лише один укол Ольги: 45-44 на користь українок.

«Олімпійська чемпіонка та бронзова призерка Олімпійських ігор, чотириразова чемпіонка світу, семиразова чемпіонка Європи Ольга Харлан без перебільшення унікальна спортсменка, яскравий приклад для наслідування, справжній патріот та професіонал своєї справи», - сказав під час нагородження президент НОК України Сергій Бубка.

Бубка відзначив: «Українська збірна шаблісток вже гарантувала собі путівку на Олімпійські ігри-2016. Вірю, що й у Ріо наша команда на чолі з Ольгою Харлан продемонструє високу майстерність й ми станемо свідками успіхів українських фехтувальниць».

«Оля є абсолютною рекордсменкою з отримання подібних престижних нагород НОК. Ця статуетка вже дев'ята в її колекції. Я бажаю, щоб ця дев'ятка досягнула позначки у тридцять п'ять», - посміхнено додав Олімпійський чемпіон, 35-кратний рекордсмен світу зі стрибків з жердиною Сергій Бубка.

Він привітав та висловив слова вдячності Артему Скороходу. «Незважаючи на достатньо молодий вік, Артем Анатолійович зарекомендував себе як професіонал з великої букви, талановитий та прогресивний тренер. Саме його вдалий тренерський підхід дозволив Ользі досягти таких успіхів на міжнародній арені та впевнено утримувати лідерську позицію», - сказав він.

Президент НОК подякував Федерації фехтування України на чолі з її президентом Павлом Гайдаєм та віце-президентом Вадимом Гутцайтом за злагоджену й ефективну роботу.

Спортивні лауреати подякували НОК України та особисто Сергію Бубці за постійну підтримку та допомогу.

В присутності спортивних журналістів зі всіх регіонів України Ольга Харлан звернулася з проханням до міської влади Миколаєва зберегти фехтувальну школу міста, стан якої залишає бажати найкращого, адже саме там виховується молоде покоління та готують нових чемпіонів. Президент НОК підтримав титуловану фехтувальницю й висловив надію, що органи Миколаївської влади звернуть увагу на стан та розвиток цього спортивного закладу й підтримають видатних атлетів та молоде покоління фехтувальників.