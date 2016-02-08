У Києві відбудеться Кубок України зі сноубордингу

10 і 11 лютого на гірськолижному спортивному комплексі "Протасів Яр" пройдуть змагання за Кубок України, а також Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат зі сноубордингу (паралельний слалом).

У змаганнях візьмуть участь команди і спортсмени з Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Київської областей і м. Києва. Зокрема, молодь розіграє 12 комплектів нагород.

За Кубок України змагатимуться спортсмени 2000 р.н і старші, а на всеукраїнських змаганнях серед юнаків та дівчат: 2001-2002 р.н., 2003-2005 р.н.

Змагання пройдуть на трасі, яка першою в незалежній Україні отримала сертифікат Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), який надає право на проведення змагань міжнародного рівня з паралельного слалому в сноубордингу та спеціальному слалому у гірськолижному спорті.

З 1999 року гірськолижний комплекс "Протасів Яр" вісім разів ставав ареною міжнародних змагань зі сноубордингу, серед яких п'ять етапів Кубка Європи у паралельному слаломі. На цій трасі демонстрували свою майстерність провідні сноубордисти світу: Рок Фландер, Бенджамін Карл, Невін Гальмаріні, Лукас Матієс, Джулія Дюймовіц, Катерина Тугедешева та ін.