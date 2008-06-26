Всі голи в матчі Німеччина - Туреччина (відео)

Головний тренер німецької збірної визнав, що його команда справилася із знекровленими втратою половини складу турками тільки за допомогою успіху.

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"Турки були дуже сильні технічно, і були такі відрізки гри, коли вони цілком могли досягти потрібного результату", - наводить слова Йоахіма Льова Football.ua

Нагадаємо, вчора в першому півфінальному матчі Євро-2008 підопічні Льова на останній хвилині завоювали путівку до фіналу. Турки в черговий раз проявили характер і показали прекрасну гру. Але були трохи менш удачливі. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь збірної Німеччини.

До речі, програш турецької збірної у півфіналі Євро-2008 зберіг життя 1111 баранів: їх голова Федерації футболу Туреччини Хасан Доган пообіцяв зарізати (як жертву) у разі перемоги національної команди в півфінальному матчі.

Варто відзначити, що глядачі у всьому світі не змогли повною мірою насолодитися захоплюючим півфіналом. Гроза і буря, які пройшли територією Австрії, створили великі проблеми для транслювання цієї зустрічі. Протягом другого тайму відеокартинка періодично пропадала, а останні п`ятнадцять хвилин матчу зникла зовсім, а саме в цей часовий відрізок було забито три м`ячі!