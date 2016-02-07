Самбісти Харківщини виграли командний залік чемпіонату України

У Харкові завершився чемпіонат України з самбо серед чоловіків і жінок, участь у якому взяли понад 300 спортсменів, що представляли 21 регіон країни, повідомляє прес-служюа Федерації самбо України.

В командному заліку перемогу здобула команда Харківської області, обійшовши, зокрема, команди Києва та Дніпропетровської області.

Що стосується особистих команд у жінок, то в змаганнях у десяти вагових категоріях тричі перемогу святкували представники Харківщини - Анастасія Новікова (до 48 кг.), Анастасія Шевченко (до 60 кг.) та Мавлюда Ятімова (до 64 кг.). А перемогу в найпрестижнішій суперважкій ваговій категорії - понад 80 кг. - здобула Анастасія Сапсай, яка представляє Черкаську область.

Особливо слід відзначити чемпіонку світу і Європи 2015 року Марію Буйок (Чернігівська облась), яка здобула впевнену перемогу на турнірі у ваговій категорії до 52 кг. Здобула перемогу і Наталія Смаль (Чернігівська область) - у ваговій категорії до 72 кг, також чемпіонка світу та Європи.

У чоловіків на рахунку харків`ян чотири золоті медалі - Артур Половіков (до 48), Дмитри Євдошенко (до 62), Артур Саркісян (до 74) та Сергій Крівчач (до 82). Перемогу в категорії понад 100 кг. здобув Сергій Звєрєв з Дніпропетровської області.

Прогнозоване "золото" у категорії до 90 кг. виборов й срібний призер чемпіонату світу-2015 Іван Васильчук, який одночасно представляє Хмельницьку та Миколаївську області.

Нарешті, в бойовому розділі на рахунку представників Харківської області дві золоті нагороди - Бачукі Багішвілі (до 68) та Владислав Руднєв (до 74). У ваговій категорії до 100 кг. кращим виявився Роман Трохимчук з Донеччини.

Також слід відзначити, що поєдинок у вазі до 57 кг у бойовому самбо можна назвати найтитулованішим. У ньому зійшлися володар європейського "срібла" і світової "бронзи" 2015 року (щоправда, в категорії до 52 кг) Сергій Чорний і бронзовий європейський та срібний світовий призер теж 2015-го (до 57 кг) Богдан Бабенко. Перемогу в цьому двобої здобув Чорний, який представляє Київ та Івано-Франківську область.