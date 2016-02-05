"Шахтар" підтвердив перехід Тейшейри в китайський клуб за 50 мільйонів євро

Трансферна вартість бразильського півзахисника склала 50 мільйонів євро, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

«Шахтар» дякує Алексу за час, проведений в команді, бажає йому успіхів у новому клубі», - йдеться в повідомленні.

Алекс Тейшейра перебував у "Шахтарі" з 18 грудня 2009 року. У складі «гірників» провів 223 матчі, забив 89 м'ячів. В тому числі, в чемпіонаті України 146 матчів і 67 м'ячів, у Кубку України – 25 матчів і 10 м'ячів, Суперкубку України – 5 матчів, єврокубках – 47 матчів і 12 м'ячів

Є чемпіоном України 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 років, володарем Кубка України 2011, 2012, 2013 років, володарем Суперкубка України 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 років.

"Цзянсу Сайнті" здійснив вже не першу дорогу покупку у нинішнє міжсезоння. Раніше команда виклала 28 млн. євро за трансфер гравця лондонського "Челсі" також бразильського легіонера Раміреса.

Команда є середняком китайської вищої ліги. У сезоні-2015 посіла у підсумковій турнірній таблиці 9-е місце.