Матч Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Манчестер Сіті" пройде при глядачах

Союз європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення пом'якшити санкції до ФК "Динамо" (Київ) і дозволив провести матч ЛЧ проти "Манчестер Сіті" у присутності глядачів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Також "Динамо" заплатить штраф у розмірі 50 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, дисциплінарний комітет УЄФА спочатку покарав "Динамо" проведенням двох домашніх матчів без глядачів в єврокубках і одним умовно, а також штрафом у розмірі €100 тисяч. Кияни понесли покарання за поведінку вболівальників клубу під час домашнього матчу групового етапу Ліги чемпіонів з лондонським "Челсі", який пройшов 20 жовтня 2015 року і завершився з рахунком 0:0. Зокрема, під час зустрічі фанати побили темношкірих уболівальників і влаштували масові заворушення. Умовне покарання набуде чинності, якщо повториться аналогічна ситуація протягом трьох років.

Пізніше в ФК "Динамо" повідомили, що подадуть апеляцію і будуть наполягати на скасуванні рішення про проведення другого матчу без глядачів. Перша гра без глядачів відбулася в рамках заключного туру групового етапу ЛЧ "Динамо" - "Маккабі" (Тель-Авів). Кияни виграли з рахунком 1:0 і вперше з сезону 1998/99 забезпечили собі участь в плей-офф ЛЧ.

Перший матч між "Динамо" і "Манчестер Сіті" пройде 24 лютого. Повторна гра пройде в Манчестері 15 березня.