Футболісти "Дніпра" проведуть другий міжсезонний збір в Іспанії

У п'ятницю вдень футболісти дніпропетровського "Дніпра" вирушили на збір до Іспанії, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

На другий збір команди в зимове міжсезоння вирушили 25 гравців.

воротарі Ян Лаштувка, Олексій Баштаненко, Данило Кучер;

захисники Артем Федецький, Іван Томечак, Папа Гуйє, Євген Чеберячко, Дуглас, Андерсон Піко, Лео Матос, Валерій Лучкевич, Володимир Адамюк;

півзахисники Едмар, Євген Шахов, Єгор Назаріна, Кирило Петров, Бруно Гама, Джон Руїс, Роман Безус, Сергій Політило, Андрій Близниченко, Руслан Ротань;

нападники Євген Селезньов, Роман Зозуля, Артем Довбик.

У порівнянні з першим збором, список поповнили капітан команди Руслан Ротань і Дуглас. Також повернувся в обойму Андрій Близниченко, а з молодих футболістів шанс проявити себе отримали Єгор Назаріна, Артем Довбик і Данило Кучер. Триває перегляд Володимира Адамюка та Кирила Петрова. У той же час через отриману в одному з контрольних матчів травму плеча немає Олександра Кобахідзе, відсутній і Матеус.

В Іспанії резиденцією «Дніпра» стане знайомий по одному з попередніх зборів готель Elba Estepona в провінції Малага. Команда працюватиме тут до 10 лютого і проведе за цей час 4 контрольних матчі: 31 січня проти празької «Спарти» (17:30 за київським часом), 3 лютого проти «Бенфіки» (Луанда), 6 лютого проти корейського «Самсунга» і 9 лютого проти болгарського «Літекса».