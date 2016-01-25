Гімнастка Різатдінова виграла п'ять золотих медалей на турнірі в Лос-Анджелесі

У Лос-Анджелесі (США) завершилися перші змагання олімпійського циклу LA Lights 2016, в яких українка Ганна Різатдінова виграла 5 золотих медалей, повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.

Ганна Різатдінова виграла багатоборство і всі окремі види — 5 золотих медалей з 5 можливих. На цьому турнірі гімнастка показала 2 нових вправи: з м'ячем та стрічкою під запальну самбу. Тренерський штаб ухвалив рішення залишити з минулого року вправу з обручем, яке поставили практично перед самим чемпіонатом світу, де спортсменка з ним виграла бронзу.

Вікторія Мазур в багатоборстві показала непоганий 10-ий результат і стала третьою з одним зі своїх найсильніших видів м'ячем (17,250) і прекрасним вправою з стрічкою, яке залишили з минулого року (17,100), — 2 бронзи! Вікторія також продемонструвала 2 нових вправи сезону: з м'ячем та булавами.

У свою чергу, Олена Дяченко, чемпіонка України серед КМС, показала прекрасні результати. Вона стала другою у багатоборстві, виграла золото у вправі зі скакалкою та м'ячем. У вправах з обручем і булавами гімнастка показала 4-й результат.

У найближчих планах представниць художньої гімнастики міжнародний старт «Міс Валентин», який пройде в Естонії вже 11 лютого, а також Кубок України — з 18 по 22 лютого в Ужгороді.