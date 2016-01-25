"Українські отамани" розпочнуть новий сезон WSB матчем проти команди Китаю у Вінниці

Суперниками нашої команди будуть представники Китаю - «China Dragons» («Китайські дракони»), повідомляє прес-служба "отаманів".

В рамках майбутнього протистояння команди змагатимуться у вагових категоріях групи «С2», а саме: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг та +91 кг.

У нинішньому сезоні змагань «Китайські дракони» вже встигли провести одну матчеву зустріч. В рамках першого кола змагань китайська команда у напруженому протистоянні поступилася «Турецьким завойовникам» з рахунком 2:3. Поєдинки ж першого кола змагань «Українських отаманів» проти «Кубинських приборкувачів» були перенесені на березень поточного року.

Загалом календар виступів «Українських отаманів» на груповому етапі шостого сезону змагань Всесвітньої серії боксу виглядає наступним чином:

29 січня – УКРАЇНА – група C2:

«Українські отамани» - «Китайські дракони»

12 лютого – УКРАЇНА – група С1:

«Українські отамани» - «Турецькі завойовники»

27 лютого – УКРАЇНА – група С2:

«Українські отамани» - «Кубинські приборкувачі»

12 березня – КИТАЙ – група С1:

«Китайські дракони» - «Українські отамани»

31 березня – КУБА – група С1:

«Кубинські приборкувачі» - «Українські отамани»

2 квітня – ТУРЕЧЧИНА – група С2:

«Турецькі завойовники» - «Українські отамани»

Як і в попередньому сезоні виступи команд у змаганнях WSB ділитимуться на дві групи вагових категорій С1 та С2. У С1 включені: 49 кг, 56 кг, 64 кг, 75 кг та 91 кг. Відповідно у С2: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг та +91 кг.

Щодо інших підгруп, а їх за оновленим форматом змагання у 6-му сезоні WSB чотири, то вони складаються наступним чином:

Група B:

Англія – Мексика – Марокко – США

Група С:

Аргентина – Венесуела – Польща – Росія

Група D:

Казахстан – Азербайджан – Пуерто-Ріко – Узбекистан

За регламентом цьогорічних змагань з кожної з підгруп до раунду плей-офф вийдуть по дві найкращі команди.