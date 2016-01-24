Жіноча збірна України з біатлону показала найгірший результат сезону в естафеті Кубку світу

В естафетній гонці в рамках 6-го етапу Кубка світу в Антхольці (Італія) жіноча збірна України показала найгірший результат нинішнього сезону, фінішувавши лише на 9-му місці, повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Після гарного стартового етапу у виконанні Ірини Варвинець, на якому вона обійшлася без запасних патронів і передала естафету в межах 15-ти секунд від лідерів, а також солідного виступи Валі Семеренко, яка до середини гонки вивела Україну в лідери з 10-секундною перевагою над переслідувачами, друга половина гонки команді явно не вдалася - насамперед у стрільбі.

Ольга Абрамова, хоча й не заглядала на штрафне коло, але на вогневих рубежах проводила дуже багато часу, намагаючись максимально відповідально поставитися до кожного пострілу. Але така затримка разом з п'ятьма запасними патронами коштували Олі місця в шістці найсильніших: Олена Підгрушна пішла на четвертий етап восьмою, відстаючи від лідируючих француженок на 50 секунд.

Капітан команди змушена була йти ва-банк, щоб зберегти шанси на медалі. Але висота Антхольца безоглядної погоні не пробачила: на срільбі лежачи українка заробила коло штрафу, і актуальним питанням для української збірної стало лише збереження місця в десятці. З цим завданням Підгрушна впоралася, а на останніх метрах вирвала і дев'яту позицію в принциповому протистоянні з командою Німеччини.

Перемогу здобула збірна Франції, яка досить рівно пройшла всі етапи. На фініші Марі Дорен Абер не дозволила засумніватися в перевазі «триколірних», вигравши у конкуренток 17 секунд. Другою стала збірна Чехії – це не стало сенсацією, але несподівано, що вдалося це навіть після двох штрафних кіл Люсії Харватової на другому етапі. Габріела Соукалова повернула чешок в боротьбу за подіум, а Вероніка Віткова, показавши незвично ідеальну для себе точність, на останньому колі легко розібралася з однією з героїнь етапу росіянкою Ольгою Подчуфаровою. Росіянки стали третіми, обійшовши на фініші у драматичній боротьбі (перевага в 0,6 секунди) команду Італії.

Після цієї гонки ще більш загострилася боротьба в естафетному заліку: італійки на даний момент лідирують, Україна – друга в 11 очках позаду, далі на невеликому віддаленні команди Німеччини, Франції та Чехії. Наступна естафетна гонка пройде вже на заокеанських етапах – в Преск-Айл (США).

Погіршилися позиції нашої збірної і в Кубку націй: Україна відкотилася відразу на п'яте місце, правда відставання від йдучих третіми італійок складає всього чотири очки. А лідирує, як і раніше збірна Німеччини, яка випереджає команду Чехії на 232 бали. 4-е місце у біатлоністок Франції.