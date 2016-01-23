Українські біатлоністи перемогли у змішаній естафеті та одиночному міксті на етапі Кубка IBU

Збірна України виявилася єдиною з 15-ти команд-учасниць, хто в непростих погодних умовах, при сильному вітрі й рясному снігопаді, зуміла обійтися без штрафних кіл і впевнено перемогла у міксті, повідомляє портал Biatlon.com.ua. У змішаній естафеті брала участь команда у складі Надії Бєлкіної, Яни Бондар, Руслана Ткаленка і Дмитра Русинова.

Підсумкова перевага української збірної над суперниками в цій гонці становила 47 секунд. На другому місці фінішували норвежці, на третьому – команда Білорусі.

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Кубок IBU бере паузу – багато спортсменів, у тому числі й ті, які виступали в Арбері, Меркушина та Анастасія Ничипоренко, відправляються до Румунії на юніорський чемпіонат світу. А сьомий етап Кубка IBU розпочнеться 13 лютого у словацькому Брезно-Осрблі.