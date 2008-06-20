Букмекери повернули Німеччині статус фаворита Євро-2008

Збірна Німеччини після перемоги в чвертьфіналі чемпіонату Європи над командою Португалії (3:2) стала головним фаворитом букмекерів. Німці вважалися основними претендентами на чемпіонство перед початком турніру, проте втратили цей статус, поступившись на груповому етапі Хорватії (1:2).

Букмекерська контора Pinnacle приймає ставки на перемогу Німеччини в Євро-2008 з коефіцієнтом 3,65 (чим нижчий коефіцієнт - тим вищі шанси, нагадує Лента.ру). Перед грою з португальцями коефіцієнт на успіх німців був майже вдвічі вищі - 7,4 (при тому, що в Португалії коефіцієнт був вищий - 6).

На другому місці в списку фаворитів турніру йде збірна Голландії. У Pinnacle коефіцієнт на її перемогу становить 4,37. Іспанія котирується з коефіцієнтом 5,7.

Коефіцієнт на перемогу збірної Росії дорівнює 17. Найкращі гроші можна зробити, якщо пощастить) на команді Туреччини - 27,25.