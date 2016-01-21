Міжнародний гімнастичний турнір Ukraine Nation Cup відбудеться у квітні

14-17 квітня 2016 року на помості Київського Палацу спорту відбудеться XIV Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Ukraine Nation Cup», повідомили УНІАН в прес-службі Оргкомітету турніру.

«Ukraine Nation Cup» - це міжнародний турнір, який об'єднує спортсменів зі спортивної гімнастики з усього світу. Організовує та проводить захід Олімпійська чемпіонка, Заслужений майстер спорту Стела Захарова під егідою Міжнародного благодійного фонду «Спорт і діти», який вона очолює.

«Ukraine Nation Cup» – це єдиний національний Кубок зі спортивної гімнастики, який представляє Україну на міжнародному рівні.

Учасниками турніру щорічно стають спортсмени із більш ніж п’ятнадцяти країн. Поборотись за Кубок щорічно приїздять більше ніж 100 провідних спортсменів за рейтингом «Топ-20» Міжнародної Федерації гімнастики.