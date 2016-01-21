Двадцять найбагатших футбольних клубів заробили за сезон понад 5 млрд доларів

Двадцятка найбагатших футбольних клубів планети в минулому сезоні заробила в сумі понад 5 мільярдів доларів, що є новим фінансовим рекордом, повідомляє BBC з посиланням на Deloitte.

Список, складений аудиторською компанією, 11-й рік поспіль очолив мадридський "Реал" (628,6 млн. доларів).

На другому місці - "Барселона" (610,8 млн. доларів). Далі йдуть вісім клубів англійської Прем'єр-ліги. Кращий з них, що замикає трійку найбагатших, "Манчестер Юнайтед" - 565,8 млн. доларів

У список 20 найбагатших клубів входять лише команди з Європи.