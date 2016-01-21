Двадцять найбагатших футбольних клубів заробили за сезон понад 5 млрд доларів
11:59, 21 січня 2016Спорт
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Список в 11-й рік поспіль очолив мадридський "Реал".
"Реал" і "Барселона" є самими багатими клубами світу на даний момент / realmadrid.ru
Двадцятка найбагатших футбольних клубів планети в минулому сезоні заробила в сумі понад 5 мільярдів доларів, що є новим фінансовим рекордом, повідомляє BBC з посиланням на Deloitte.
Список, складений аудиторською компанією, 11-й рік поспіль очолив мадридський "Реал" (628,6 млн. доларів).
На другому місці - "Барселона" (610,8 млн. доларів). Далі йдуть вісім клубів англійської Прем'єр-ліги. Кращий з них, що замикає трійку найбагатших, "Манчестер Юнайтед" - 565,8 млн. доларів
У список 20 найбагатших клубів входять лише команди з Європи.
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