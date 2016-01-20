Воротар "Дніпра" Бойко завтра може підписати контракт з турецьким "Бешикташем"

Воротар дніпропетровського футбольного клубу "Дніпро" Денис Бойко прилетів в Стамбул для підписання контракту з "Бешикташем", повідомляє прес-служба турецького клубу.

Бойко в аеропорту Стамбула радо зустріли фанати клубу.

21 січня він пройде медичне обстеження, після чого, ймовірно, підпише контракт з новою командою. Подробиці угоди не розкриваються.

На даний момент «Бешикташ» займає друге місце в Суперлізі, відстаючи від лідируючого «Фенербахче» на 2 очки, але маючи гру в запасі.

27-річний киянин Денис Бойко починав свою кар'єру в "Динамо", у складі якого провів 11 матчів. На правах оренди виступав в інших київських комнадах - ЦСКА і "Оболонь", а також "Кривбас" з Кривого Рогу та "Дніпрі". Влітку 2014 року, після річної оренди в дніпропетровському клубі, підписав з "Дніпром" повноцінний контракт.

Провів за команду два з половиною сезону - 66 матчів.

У нинішньому сезоні провів у складі «Дніпра» 22 матчі, в яких пропустив 23 голи і 8 матчів провів "на нуль".