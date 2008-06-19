Шведські ЗМІ охрестили поразку на Євро-2008 "російським кошмарним сном"

Поразка від росіян з рахунком 0:2 залишила скандінавів за бортом Євро-2008.

"Російський кошмарний сон. У Швеції не було шансів проти Росії". Так коментує поразку газета "Свенска дагбладет".

"Швеції не вдалося переламати професійну гру російської збірної. Збірна Росії контролювала матч від самого початку і до кінця. Швидка, повна фантазії і рішучіша гра укупі з двома елегантними голами означає, що Росія зустріне у суботу команду Голландії", – пише "Дагенс Нюхетер".

"Вимога – відставка", – з таким заголовком коментує результат зустрічі між збірними Росії і Швеції газета "Футболекспрессен", маючи на увазі головного тренера збірної Швеції Ларса Лагербека.

"Ніхто не ставить під сумнів те, чого Ларс Лагербек добився на посту головного тренера. Але просто для констатації хочеться сказати, що його ставка на ветеранів і на тих, хто допоміг йому раніше, не виправдала себе. Швеція зломила Грецію, з честю програла іспанцям і абсолютно залишилася без шансів проти Росії", – резюмує експерт ТБ 4 Улоф Лунд

Московский комсомолец