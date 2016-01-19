Виконком УЄФА обговорить можливість впровадження системи автоматичного визначення взяття воріт вже на Євро-2016

Керівник суддівського комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) П'єрлуїджі Колліна заявив, що на Виконком УЄФА буде обговорювати можливість впровадження системи автоматичного визначення взяття воріт, повідомляє прес-служба Союзу.

"УЄФА постійно відстежує варіанти, які можуть призвести до поліпшень якості суддівства в матчах. Можу сказати, що стосовно системи автоматичного визначення взяття воріт спочатку був проведений тривалий процес внутрішніх консультацій. За чотири роки ми проаналізували сотні матчів, зібрали інформацію з різних ситуацій, що виникають у ході ігор. Як ви знаєте, у 2012 році Міжнародна рада футбольних асоціацій за нашим запитом схвалила впровадження додаткових помічників суддів, щоб підвищити контроль за подіями в штрафному майданчику. Така практика працює відмінно і вже довела свою користь. У той же час ми продовжуємо розвивати ідею впровадження системи автоматичного визначення взяття воріт, яка полегшить роботу додаткових помічників суддів. Власне кажучи, на прикладі Серії А ми вже змогли переконатися в тому, що дві цих практики відмінно гармонують", - зазначив Колліна.

Говорячи ж про терміни реалізації цих планів, колишній італійський арбітр зазначив: "Відразу нічого не станеться...Буде добре, якщо Виконавчий комітет прийме рішення зараз, оскільки ми тільки но завершили аналіз, а на порядку денному у нас ЄВРО-2016. Тобто це відмінна можливість ввести систему автоматичного визначення взяття воріт перед великим турніром".

Говорячи ж про ролі на полі додаткових 4-5-го помічників арбітра, які розташовуються за воротами, Колліна зазначив: "Вони стежать за всім, що відбувається у штрафному майданчику, і допомагають головному арбітру при прийнятті важливих рішень по епізодах поблизу воріт. Зрозуміло, що додаткові помічники також роблять все, щоб фіксувати взяття воріт. Проте, як ми з'ясували, щоб приймати рішення про те, чи перетнув м'яч лінію воріт, їм необхідно заздалегідь сфокусуватися на "стрічці", що загрожує пропуском інших важливих подій у штрафному. Таким чином, це знижує ефективність допомоги, яку вони надають головному арбітру. З впровадженням системи автоматичного визначення взяття воріт додаткові помічники будуть звільнені від цього обов'язку і зможуть зосередитися виключно на стеженні за ігровими епізодами".

Виконком УЄФА відбудеться 21-22 січня.