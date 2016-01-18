Бондаренко і Долгополов вийшли у другий раунд Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

У Мельбурні стартував Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, в рамках якого в перший день свої матчі проводять чотири представники України, повідомляє Великий теніс України.

Свої перші матчі на турнірі виграли Катерина Бондаренко та Олександр Долгополов, Сергій Стаховський вже на старті програв і вибув з боротьби, а матч за участю Іллі Марченка ще триває.

Катерина Бондаренко здобула перемогу у стартовому поєдинку над Айлой Томлянович з Австралії і вперше з 2010 року зіграє у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії. Матч закінчився з рахунком 7:6(2), 6:3. У першій партії українцю довелося двічі відігравати подачу на сет. На тай-брейку Бондаренко відразу зуміла заволодіти ініціативою і впевнено завершила його на свою користь. Другий сет проходив під диктовку українки, яка виграла перші чотири гейми. При рахунку 5:2 Бондаренко не зуміла з першої спроби подати на матч, але зробила зворотний брейк і оформила путівку у другий раунд. Поєдинок тривав рівно 100 хвилин.

У свою чергу, Долгополов зустрічався з Рікардасом Беранкісом (Литва) і виграв у чотирьох партіях - 6:1, 3:6, 6:4, 6:2. Стартовий сет проходив під диктовку українця - подвійний брейк допоміг Долгополову виграти партію, віддавши Беранкісу лише один гейм. У другому сеті вболівальники побачили більше боротьби. Наполегливий шостий гейм провели суперники, який закінчився брейком для литовця. Свою перевагу Рікардас утримує до кінця партії. Продовжив лідирувати Беранкіс і в третьому сеті (4:2), але Долгополову вдалося змінити хід поєдинку. Українець робить один брейк і зрівнює рахунок у партії, а потім вже на подачі суперника отримує приховані сет-боли, які і реалізує. Олександр виходить вперед 2:1 по сетах. Зробити ранній брейк вдається першій ракетці України і в четвертій партії - 3:0. Свою перевагу Долгополов тільки нарощує - подвійний брейк і 4:0. Литовець "розмочив" рахунок у сеті, а потім взяв ще один гейм, не даючи українцю подати на матч - 2:5 (відіграв один матчбол). Але кардинально щось змінити Беранкісу не вдалося - третій брейк в сеті для Долгополова і вихід у наступне коло змагань.

У другому раунді Долгополова найімовірніше чекає протистояння з одним із лідерів світового тенісу Роджером Федерером.

Стаховський у першому матчі вийшов на корт проти Давида Гоффена (Бельгія, 15) і зумів виграти тільки перший з чотирьох сетів - 6:3, 3:6, 4:6 і 4:6.

Відкритий чемпіонат Австралії - перший турніру року серії "Великого шолома" - проходить в Мельбурні з 18 по 31 січня.