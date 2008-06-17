На Євро-2008 сьогодні грають учасники "групи смерті"

На європейській футбольній першості сьогодні грають учасники так званої "групи смерті". Команда Нідерландів, що забезпечила собі вихід до чвертьфіналу з першого місця, грає з командою Румунії. У другому матчі зустрічаються збірні Франції і Італії. Ситуація в цій групі вельми заплутана. Румунам для виходу в чвертьфінал потрібно обіграти невмотивованих, але дуже сильних голландців, втім, у румунської збірної залишаються шанси на вихід в чвертьфінал за будь-якого результату цього поєдинку. Що стосується французів і італійців, то вони, навпаки, практично повністю залежать від того, як зіграють дві інші збірні.

Эхо Москвы