У Польщі упевнені: хай що преса пише, а Євро-2012 буде

Голова Сенату Республіки Польща Богдан БОРУСЕВИЧ переконаний, що Євро-2012 відбудеться в Польщі та Україні.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН щодо поширеної деякими ЗМІ інформації про неофіційні переговори, зокрема, з Німеччиною, про можливість проведення в цих двох країнах (Польщі та Німеччині – УНІАН) Євро-2012 та відмові в цьому Україні.

Б.БОРУСЕВИЧ наголосив, «преса пише різні речі, у нас преса вільна».

Він підкреслив: «Євро-2012 буде в Польщі і в Україні, і щодо цього в мене немає сумнівів».

При цьому він наголосив, що зараз в обох країнах проводиться інвестиційна робота.