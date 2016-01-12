В першому тренувальному зборі київського "Динамо" у зимове міжсезоння візьмуть участь 26 гравців

12 січня для київського «Динамо» розпочався перший в цьому році тренувальний збір в Іспанії, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

На перший міжсезонний тренувальний збір вилетів 21 гравець першої команди, а ще п'ять виконавців приєднаються безпосередньо в Іспанії.

З Києва на збір вилетіли:

воротарі: Олександр Шовковський, Георгій Бущан, Артур Рудько;

захисники: Александар Драгович, Євген Хачеріді, Данило Сілва, Микола Морозюк, Микита Бурда, Віталійс Ягодінскіс, Євген Макаренко;

півзахисники: Олег Гусєв, Денис Гармаш, Сергій Рибалка, Віталій Буяльський, Владислав Калитвинцев. Сергій Мякушко, Дерліз Гонсалес, Сергій Сидорчук;

нападники: Андрій Ярмоленко, Лукаш Теодорчик, Роман Яремчук.

Серед тих, хто приєднається до команди вже на місці збору - Жуніор Мораєс, Віторину Антунеш, Мігель Велозу, Домагой Віда і Радосав Петрович.

Як повідомляв УНІАН, на першому тренувальному зборі в 2016-му році "Динамо" проведе сім матчів.