Переможець Кличка визнаний найкращим боксером світу за підсумками 2015 року
15:49, 12 січня 2016Спорт
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Тайсон Ф'юрі став другим британцем в історії, який переміг у цій номінації.
Reuters
Авторитетний американський журнал The Ring визнав британського супертяжа Тайсона Ф'юрі кращим боксером 2015 року, повідомляє Boxingnews.
Тайсон Ф'юрі став лише другим британцем, який переміг у номінації "Боксер року" журналу The Ring після Ріккі Хеттона за 87-річну історію існування цієї номінації.
У листопаді минулого року Тайсон Ф'юрі переміг одноголосним рішенням суддів українця Володимира Кличка, перервавши його майже 10-річне домінування в суперважкому дивізіоні.
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