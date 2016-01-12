Переможець Кличка визнаний найкращим боксером світу за підсумками 2015 року

Авторитетний американський журнал The Ring визнав британського супертяжа Тайсона Ф'юрі кращим боксером 2015 року, повідомляє Boxingnews.

Тайсон Ф'юрі став лише другим британцем, який переміг у номінації "Боксер року" журналу The Ring після Ріккі Хеттона за 87-річну історію існування цієї номінації.

У листопаді минулого року Тайсон Ф'юрі переміг одноголосним рішенням суддів українця Володимира Кличка, перервавши його майже 10-річне домінування в суперважкому дивізіоні.