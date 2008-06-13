УЄФА згоден повернути "Порту" в Лігу чемпіонів

Європейський союз футбольних асоціацій (УЕФА) скасував власне рішення про виключення "Порту" з Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У п`ятницю відбулося засідання апеляційного комітету УЕФА, де розглядався протест португальського клубу щодо дискваліфікації, накладеної контрольно-дисциплінарним комітетом (КДК) УЄФА 4 червня. Причиною такого кроку стали звинувачення "Порту" в хабарях арбітрам в національному чемпіонаті в сезоні 2003/04.

Як повідомляється, дискваліфікація "Порту" анулювана в світлі нових фактів, які надійшли в розпорядження УЕФА. Справу передано на повторне розслідування. Наступного тижня відбудеться нове засідання КДК УЕФА і буде ухвалене остаточне рішення про долю "Порту".