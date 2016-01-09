Український тенісист Марченко поступився Надалю на турнірі в Катарі

У півфіналі українець у двох сетах поступився другій ракетці першості Рафаелю Надалю, передає DT.ua.

Іспанець упевнено провів обидві партії і скористався помилками українця, який діяв скуто і найчастіше поступався супернику в затяжних розіграшах. У підсумку Надаль переміг з рахунком 6:3, 6:4.

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У фіналі іспанця чекає зустріч з першою ракеткою світу сербом Новаком Джоковічем.

Раніше УНІАН повідомляв, що Асоціація тенісистів-професіоналів оновила рейтинг найкращих гравців планети за підсумками Відкритого чемпіонату США, де троє учасників змагань від України поліпшили свої позиції. Свої позиції в рейтингу поліпшили Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко.