Футбольний регулятор має намір рекомендувати запустити систему відеоповторів

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Міжнародна рада футбольних асоціацій - організація, яка розробляє та стандартизує правила гри у футбол - має намір настійливо рекомендувати вже з наступного сезону почати випробування системи відеоповторів у пілотному режимі.

Найімовірніше, тестуватися система відеоповторів буде на турнірі за Кубок Англії, повідомив футбольний регулятор.

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Остаточне рішення буде прийнято на річних зборах міжнародної ради футбольних асоціацій в Кардіффі у березні.

Для прийняття рішення потрібно схвалення шести з восьми членів ради, куди входять чотири представника ФІФА і чотири представника британських футбольних асоціацій.

Ідея впровадження відеоповторів у футболі викликає багато суперечок. Її противники вказують на те, що витрата часу на перегляд відео призведе до затримок гри.

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