"Шальке" оголосив про оренду гравця київського "Динамо"

Про це у вівторок, 5 січня, повідомив спортивний директор клубу з Гельзенкірхена Хорст Хельдт, передає ТСН.

За його словами, Беланда буде виступати за "Шальке" до травня, але не уточнив інші деталі трансферу. Раніше ряд ЗМІ повідомляв, що марокканець буде орендований німецьким клубом з правом викупу. Подальша сума трансферу нібито складатиме 11 мільйонів євро.

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Хельдт повідомив, що Беланда незабаром приєднається до "Шальке" на зимовому зборі в Орландо.

Перехід марокканця прокоментував наставник гельзенкірхенців Андре Брайтенрайтер. "Юнес Беланда хоче нам довести свою важливість. Він прагне грати і голодний до успіхів. Ми чекаємо на його появу", - сказав фахівець.

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Марокканець, якому 25 років, перейшов в київське "Динамо" з французького "Монпельє" в 2013 році. Однак не зміг стати гравцем основного складу а ні за попереднього наставника Олега Блохіна, а ні за часів нинішнього - Сергія Реброва. Нещодавно Беланда публічно висловив невдоволення своїм становищем у команді.

Нагадаємо, днями в інший клуб Бундесліги - "Штуттгарт" - перейшов ще один київський динамівець Артем Кравець.