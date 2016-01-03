Перший день ралі "Дакар": Автомобіль врізався у натовп глядачів, 8 постраждалих (фото, відео)

09:39, 03 січня 2016
Спорт
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Три людини перебувають у важкому стані після аварії на ралі "Дакар".

REUTERS

Автомобіль китайської команди врізався в натовп глядачів у перший день ралі-марафону "Дакар", який стартував в аргентинській столиці, повідомляє ТАСС з посиланням на газету "Насьйон".

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Згідно з повідомленням, в результаті аварії постраждали вісім людей.

Відзначається, що екіпаж втратив керування на повороті і врізався в глядачів, які стояли уздовж траси. Серед постраждалих є неповнолітні і вагітна жінка. Троє перебувають у важкому стані.

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