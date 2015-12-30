Міжнародна асоціація спортивної преси назвала імена кращих атлетів року

У голосуванні брали участь спортивні журналісти з 91 країни, передає Lenta.ru.

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Кращим серед чоловіків став ямайський бігун Усейн Болт, який взяв на чемпіонаті світу з легкої атлетики 3 золоті медалі. У боротьбі за звання Болт зумів випередити першу ракетку світу, серба Новака Джоковича. Трійку кращих замкнув аргентинський футболіст Ліонель Мессі.

Серед жінок кращою названа тенісистка Серена Вільямс, яка виграла в 2015 році 3 з 4 турнірів серії «Великого шолома». Американка в голосуванні обійшла чемпіонку світу-2015 в бігу на 1500 м Гензебе Дібабу (Ефіопія) і нідерландську спортсменку Дафне Схіпперс, яка на тому ж турнірі завоювала золото на дистанції 200 м.

Кращою командою 2015 року за версією AIPS стала «Барселона» - каталонський футбольний клуб виграв Лігу Чемпіонів і клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА, чемпіонат і Кубок Іспанії. Кращою спортивною подією року з точки зору організації роботи преси названий чемпіонат світу з легкої атлетики в Пекіні.