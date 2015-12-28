Французькі біатлоністи виграли "Різдвяну гонку", українці фінішували п'ятими

20:55, 28 грудня 2015
Спорт
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Можливо саме брак відновлення впливав на те, що багато спортсменів припускали чимало помилок у стрільбі, особливо в кінці гонки переслідування.

REUTERS

Переможцями Різдвяної гонки у Гельзенкірхені стала найбільш зіркова пара змагань: віце-лідер Кубка світу у жінок Марі Дорен Абер і найкращий у чоловічому заліку протягом п'яти останніх сезонів, включаючи поточний, Мартен Фуркад (Франція), повідомляє Biathlon.com.ua.

Незважаючи на далекі від ідеальних стрільби, французи були набагато швидше за суперників на дистанції, і відриву було достатньо для того, щоб Мартен відзначився своїм фірмовим переможним жестом.

На 13 секунді від переможців відстав чеський дует Габріела Соукалова – Онджей Моравец, третіми стали німецькі біатлоністи Ванесса Хінц – Симон Шемпп.

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Організатори шоу-гонки впровадили нововведення – між мас-стартом і персьютом була лише 10-хвилинна перерва. Можливо саме брак відновлення впливав на те, що багато спортсменів допускали чимало помилок у стрільбі, особливо в кінці гонки переслідування. На жаль, сім разів невдача на вогневих рубежах спіткала й українську пару. Через таку кількість промахів Валя Семеренко і Сергій Семенов змогли фінішувати лише п'ятими, хоча до останніх рубежів могли претендувати як мінімум на призову трійку.

Українська пара фінішувала другою в гонці з масовим стартом, яка є першою частиною двораундового біатлонного шоу в рамках традиційної Різдвяної гонки. Наші спортсмени відстали на 13 секунд від пари Катерина Юрлова, Євген Гараничев. Третіми фінішували французи Марі Дорен Абер –і Мартен Фуркад.

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