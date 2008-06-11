Воротар збірної Росії назвав винних у поразці від іспанців
12:31, 11 червня 2008Спорт
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Треба багато що поміняти...
|Ігор Акінфєєв і Денис Колодін. Фото АР
За словами Акінфєєва, в обороні перед ним часом була порожнеча, а двоє іспанських форвардів легко перегравали четвірку захисників росіян у їх штрафному майданчику. "Перекидають м`яч один одному, як на тренуванні, і забивають гол", - відзначив голкіпер.
Також Акінфєєв нарікає на те, що футболісти російської команди не реалізовували свої гольові моменти.
На думку голкіпера, збірній Росії треба багато що поміняти в своїй грі, щоб не вилетіти з Євро-2008 вже після групового етапу.
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