Воротар збірної Росії назвав винних у поразці від іспанців

Воротар збірної Росії Ігор Акінфєєв розкритикував захист своєї команди після поразки в матчі чемпіонату Європи 2008 року з Іспанією, який закінчився з рахунком 1:4. Про це пише газета "Спорт-Экспресс".

За словами Акінфєєва, в обороні перед ним часом була порожнеча, а двоє іспанських форвардів легко перегравали четвірку захисників росіян у їх штрафному майданчику. "Перекидають м`яч один одному, як на тренуванні, і забивають гол", - відзначив голкіпер.

Також Акінфєєв нарікає на те, що футболісти російської команди не реалізовували свої гольові моменти.

На думку голкіпера, збірній Росії треба багато що поміняти в своїй грі, щоб не вилетіти з Євро-2008 вже після групового етапу.

Лента.ру