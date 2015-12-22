Петряк і Зінченко визнані кращими молодими футболістами місяці в Україні

Кращим молодим футболістом України у листопаді визнаний півзахисник «Зорі» Іван Петряк, якого в цьому місяці вперше запросили до лав національної збірної України, повідомляє "Золотий талант України".

У віковій категорії U-21 проекту Золотий талант України 2015 року у нього знову не було конкурентів. Уродженець Сміли був названий в 104 122 трійок, прийнятих до розгляду у листопадовому голосуванні, причому 75 разів під №1.

Але якщо порівнювати з показниками жовтня, то Петряк трошки відкотився назад: тоді було 300 балів, зараз – 273. Втім, формард "Говерли" Дмитро Хльобас, що розмістився на другому місці, відстав майже на 100 балів, хоча і показав свій найкращий результат. До рекордної для себе позначки добрався і Олег Данченко – перекваліфікований в «Чорноморці» з правого півзахисника у правого захисника - 71 бал.

У топ-п'ятірку увійшли ще півзахисник «Байєра» Владлен Юрченко (46) і півзахисник «Карпат» Амбросій Чачуа (38), який на фінішному відрізку увірвався до числа учасників фінального етапу голосування.

За правилами проекту до вирішальної стадії допускаються тільки ті футболісти, які хоча б раз протягом календарного року потрапили в топ-5 місяця. Число фіналістів таким чином збільшилася до 14 осіб. У березні це право заслужили Сергій Гринь, Микита Бурда, Євген Чумак, Денис Мірошниченко, Дмитро Хльобас, у квітні до них додалися Андрій Близниченко і Едуард Соболь, в серпні – Іван Петряк і Орест Кузик, у вересні – Богдан Сарнавський і Вадим Страшкевич, у жовтні – Юрченко та Данченко, в листопаді – Чачуа.

Кращим юним футболістом України у листопаді визнаний півзахисник Олександр Зінченко, який виступає в російській «Уфі». Це перша перемога уродженця Радомишля і випускника академії «Шахтаря» в проекті. Переможець трьох попередніх місячних опитувань (серпень, вересень, жовтень) Віктор Коваленко відстав на 25 балів.

Зінченко ще в жовтні, коли він дебютував у національній збірній України у матчі відбору Євро-2016 з Іспанією і став в один ряд з Андрієм Шевченком і Сергієм Ребровим, по ходу прийому голосів від наших респондентів погрожував лідерству Коваленка, з яким вони разом грали за «Шахтар» і юнацьку збірну України. Але тоді йому не вистачило, швидше за все, розкрученості. А вже в листопаді його показники істотно зросли (зі 126 балів у жовтні до 197 зараз), що і дозволило обійти Коваленка, який трохи здав позиції (185 балів у жовтні, 172 зараз). Примітно, що за кількістю згадувань у трійках Зінченко виграв зовсім трохи- 83:80, але він частіше називався під №1 і №2, які дають у загальний залік три і два бали відповідно, а у Коваленко більше згадок під №3, але за це дається всього один бал.

Третю сходинку посів форвард «Карпат» Олексій Гуцуляк. На початку листопада він дуже пристойно зіграв в першому раунді відбору Євро-2016 (U-19) у складі юнацької збірної України, а 22-го числа забив дебютний гол у Прем'єр-лізі, ставши другим бомбардиром покоління 1997 року народження в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Завдяки цьому Гуцуляк заслужив перепустку у фінальну частину опитування проекту Золотий талант України 2015 року. Остаточна кількість фіналістів в категорії U-19 – 11 осіб. У березні це заслужили право Валерій Лучкевич, Коваленко, Олександр Каплієнко, Артем Бесєдін та Мар'ян Швед, в квітні додався Дмитро Клець, в серпні – Дмитро Безрук, у вересні – Андрій Борячук, у жовтні – Зінченко і Василь Кравець, в листопаді – Гуцуляк.

Золотий талант України — загальнонаціональна премія для молодих українських футболістів. Переможці визначаються за підсумками календарного року в двох вікових категоріях – Under 21 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 21 року) і Under 19 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 19 років). Річний рейтинг формується на основі щомісячних опитувань тренерів, директорів спортивних шкіл, експертів, журналістів, уболівальників. В кінці року проводиться підсумкове голосування, до якого учасники приходять з бонусними балами (за успіхи в щомісячних опитуваннях).

У 2013-му році володарями премії стали Іван Ордець (до 21-го, "Іллічівець" Маріуполь) та Едуард Соболь (до 19-ти, "Шахтар" Донецьк). у 2014-му, відповідно, Руслан Малиновський ("Зоря" Луганськ) та Валерій Лучкевич ("Дніпро" Дніпропетровськ).