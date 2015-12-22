Жданов підписав Конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підписав від імені України Конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями.
Конвенція спрямована на запобігання, виявлення і покарання за маніпуляції спортивними змаганнями, а також посилення обміну інформацією та поглиблення співпраці як на національному, так і на міжнародному рівнях між причетними органами державної влади, спортивними організаціями та операторами спортивних парі. Таким чином Україна стала 22-ю державою-членом цієї Організації, яка підписала цей важливий міжнародний інструмент, повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту.
Підписавши Конвенцію Україна відгукнулась на заклик Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, який під час робочого візиту до Києва у березні 2015 року запросив Україну приєднатись до конвенції проти маніпуляцій у сфері спорту, які стали загрозливим явищем для міжнародного спортивного руху. Церемонія підписання відбулась у присутності заступника Генерального секретаря Габріели Баттаіні-Драгоні.
Конвенція закликає Уряди запровадити заходи, в тому числі законодавчі, для того, щоб запобігати конфліктам інтересів серед операторів спортивних парі та спортивних організацій; заохочувати органи, які регулюють проведення спортивних парі, протидіяти шахрайству; боротись проти нелегальних спортивних парі. У свою чергу спортивні організації та оператори повинні ухвалити і забезпечити застосування суворих правил у сфері боротьби із корупцією, а також пропорційних санкцій і дисциплінарних засобів впливу, які застосовуватимуться у разі їх порушення.