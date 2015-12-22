Жданов підписав Конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями

Конвенція спрямована на запобігання, виявлення і покарання за маніпуляції спортивними змаганнями, а також посилення обміну інформацією та поглиблення співпраці як на національному, так і на міжнародному рівнях між причетними органами державної влади, спортивними організаціями та операторами спортивних парі. Таким чином Україна стала 22-ю державою-членом цієї Організації, яка підписала цей важливий міжнародний інструмент, повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту.

Підписавши Конвенцію Україна відгукнулась на заклик Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, який під час робочого візиту до Києва у березні 2015 року запросив Україну приєднатись до конвенції проти маніпуляцій у сфері спорту, які стали загрозливим явищем для міжнародного спортивного руху. Церемонія підписання відбулась у присутності заступника Генерального секретаря Габріели Баттаіні-Драгоні.

Конвенція закликає Уряди запровадити заходи, в тому числі законодавчі, для того, щоб запобігати конфліктам інтересів серед операторів спортивних парі та спортивних організацій; заохочувати органи, які регулюють проведення спортивних парі, протидіяти шахрайству; боротись проти нелегальних спортивних парі. У свою чергу спортивні організації та оператори повинні ухвалити і забезпечити застосування суворих правил у сфері боротьби із корупцією, а також пропорційних санкцій і дисциплінарних засобів впливу, які застосовуватимуться у разі їх порушення.