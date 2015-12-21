Вболівальники обрали пісню збірної України на Євро-2016
Перемогу здобула пісня «Їхали Козаки» групи «Тінь Сонця»
З 16 по 20 грудня українські вболівальники мали змогу долучитися до загальнонаціонального проекту та обрати пісню, яка стане музичною візитною карткою нашої збірної на стадіонах Франції та лунатиме перед оголошенням складу команди, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
З самого початку конкурсу на розсуд вболівальників було подано 4 пісні та надано можливість запропонувати свій варіант. Більшість учасників голосування вказали у коментарях пісню «Їхали Козаки» групи «Тінь Сонця», тому її також було додано до переліку музичних композицій.
Зазначимо, що у проекті взяли участь більше 15 тисяч людей, голоси яких розподілилися наступним чином:
1 місце - «Їхали козаки» (Тінь сонця) - 42 %
2 місце - «Вставай» (Океан Ельзи) - 37 %
3 місце - «Червона Рута» - 9%
4 місце - «Весна» (Воплі Відоплясова) - 4%
5 місце - «Смерека» (Мadheads) - 3%