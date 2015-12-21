Вболівальники обрали пісню збірної України на Євро-2016

З 16 по 20 грудня українські вболівальники мали змогу долучитися до загальнонаціонального проекту та обрати пісню, яка стане музичною візитною карткою нашої збірної на стадіонах Франції та лунатиме перед оголошенням складу команди, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

З самого початку конкурсу на розсуд вболівальників було подано 4 пісні та надано можливість запропонувати свій варіант. Більшість учасників голосування вказали у коментарях пісню «Їхали Козаки» групи «Тінь Сонця», тому її також було додано до переліку музичних композицій.

Зазначимо, що у проекті взяли участь більше 15 тисяч людей, голоси яких розподілилися наступним чином:

1 місце - «Їхали козаки» (Тінь сонця) - 42 %

2 місце - «Вставай» (Океан Ельзи) - 37 %

3 місце - «Червона Рута» - 9%

4 місце - «Весна» (Воплі Відоплясова) - 4%

5 місце - «Смерека» (Мadheads) - 3%