Мін’юст зареєстрував Федерацію стрільби з блочного лука (фото)

Міністерство юстиції України зареєструвало громадську організацію "Федерація стрільби з блочного лука України".

Про це йдеться в інформації, яку оприлюднено на офіційному веб-сайті Мін’юсту.

Як зазначається в повідомленні, цю організацію зареєстровано відповідно до статей 14, 15 Закону України "Про об’єднання громадян" на підставі рішення Установчої конференції Громадської організації "Федерація стрільби з блочного лука України" від 28.02.2008 про створення Організації, рішення Установчої конференції Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Молодіжний наступ".

Блочний лук винайдений в 1960-х роках у США. Блоки-ексцентрики на кінцях лука дозволяють якісно підвищити точність прицілювання і силу вильоту стріли. Лук використовується як спортивний і мисливський, проте в деяких країнах полювання з блочним луком заборонене.

Фото з сайту "Все про луки, арбалети"