Володимир Кличко може змінити тренера після першої поразки за 11 років - джерело
12:55, 10 грудня 2015Спорт
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До бою-реваншу з Ф'юрі українця з високою ймовірністю буде готувати Вірджил Хантер.
REUTERS
Британський боксерський інсайдер Інграм Джонс заявив з посиланням на власні джерела, що екс-чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українець Володимир Кличко вирішив змінити тренера, повідомляє Boxingnews.com.ua.
За інформацією Джонса, новим наставником Кличка-молодшого стане тренер одного з лідерів рейтингу P4P небитого американця Андре Ворда Вірджил Хантер.
Нинішнім наставником Кличко є Джонатан Бенкс.
Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Володимир Кличко програв бій Тайсону Ф'юрі і втратив всі свої титули. Для українця ця поразка стала першою за 11 років.
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