Володимир Кличко може змінити тренера після першої поразки за 11 років - джерело

Британський боксерський інсайдер Інграм Джонс заявив з посиланням на власні джерела, що екс-чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українець Володимир Кличко вирішив змінити тренера, повідомляє Boxingnews.com.ua.

За інформацією Джонса, новим наставником Кличка-молодшого стане тренер одного з лідерів рейтингу P4P небитого американця Андре Ворда Вірджил Хантер.

Нинішнім наставником Кличко є Джонатан Бенкс.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Володимир Кличко програв бій Тайсону Ф'юрі і втратив всі свої титули. Для українця ця поразка стала першою за 11 років.