Як динамівці раділи виходу в плей-офф Ліги Чемпіонів
00:34, 10 грудня 2015Спорт
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"Динамо" вийшло у плей-офф найпрестижнішого єврокубку вперше після сезону 1998/99.
Як динамівці раділи виходу в плей-офф Ліги Чемпіонів | instagram.com/diomibenedica4
Півзахисник "біло-синіх" Мігель Велозу виклав у соцмережі фото з роздягальні "Динамо" після перемоги над "Маккабі" та виходу в плей-офф Ліги Чемпіонів вперше за 16 років.
"В 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів", - підписав Велозу фотографію.
Нагадаємо, на столичному НСК "Олімпійський" завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймало ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва і виграло з рахунком 1:0.
Oitavos Finais !!
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