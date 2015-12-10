Як динамівці раділи виходу в плей-офф Ліги Чемпіонів

Півзахисник "біло-синіх" Мігель Велозу виклав у соцмережі фото з роздягальні "Динамо" після перемоги над "Маккабі" та виходу в плей-офф Ліги Чемпіонів вперше за 16 років.

"В 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів", - підписав Велозу фотографію.

Нагадаємо, на столичному НСК "Олімпійський" завершився матч останнього 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймало ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва і виграло з рахунком 1:0.