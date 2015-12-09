Маркевич напередодні матчу "Дніпро" - "Русенборг": "Є престиж клубу і країни"

Напередодні заключної зустрічі групової стадії Ліги Європи з «Русенборгом» з представниками ЗМІ поспілкувався головний тренер «Дніпра» Мирон Маркевич, повідомляє прес-служба дніпропетровського клубу.

На питання, чи були в тренерській кар'єрі матчі в єврокубках, підсумок яких ні на що не впливав у спортивному плані, Маркевич відповів: "Чесно кажучи, такого не було. За десять років моєї роботи в командах, які грали в євротурнірах, вони в кожному матчі вирішували якісь завдання. Дійсно, завтра буде така гра, коли з турнірної точки зору ані «Русенборгу» нічого не потрібно, ані нам. Але все-таки є престиж клубу, в першу чергу, а також країни. Так що постараємося серйозно налаштувати гравців, але у нас є проблеми зі складом. Хто завтра буде «живий», той і вийде на поле".

Говорячи про атмосферу в роздягальні команди після її останніх невдач і про власні різкі заяви, тренер зауважив: "Я взагалі не знаю тренерів, які спокійно спостерігали як півкоманди не віддаються повністю грі і відбувають номер на полі. Вони грають не так, як можуть. А різкі заяви та інше людей, які приходять на футбол, це не цікавить, вони хочуть бачити видовище. Атмосфера ж залежить від усієї життя клубу. Не завжди вона найкраща".

Говорячи про персоналії та склад команд на завтрашній матч. Маркевич зауважив: "Ротань травмований, на жаль, грати завтра він не зможе. Зозуля саме той футболіст, якого нам не вистачає. Він завжди рветься на поле, але коли він виходив навіть на 10-15 хвилин, його коліно не так реагувало, як треба, тому я не хочу його використовувати. Вже коли будуть збори, для Романа почнеться серйозна робота. У Селезньова є свої проблеми сімейного плану і грати він не буде. Дуглас підійшов до мене і сказав, що хоче піти з команди. Знаєте, коли людина хоче йти, толку з нього буде мало, тим більше що у нього теж є проблеми з коліном".

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня відбудеться матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Дніпро" - "Русенборг". Команди займають 3-4 місця у своїй групі і не мають шансів на потрапляння в плей-офф, 1/16 фіналу турніру, який відновиться у лютому 2016 року.