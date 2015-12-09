Головний тренер команди НБА "Фінікс": В останніх матчах Лень відіграв дуже добре

Головний тренер команди Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс" Джефф Хорнасек схвально відгукнувся про гру українського центрового Олексія Леня, який виходив у стартовому складі у всіх шести виїзних зустрічах турне, яке нещодавно завершилося для "Санс", повідомляє Basket.com.ua.

"Особливо в останніх двох матчах Лэнь відіграв дуже добре. Він постійно активний, демонструє впевненість у собі. Скаутські доповіді не брешуть. Прогрес у грі Леня очевидний. Зізнатися, навіть складно підібрати точні слова, щоб описати всі ті нюанси в його продуктивних діях на майданчику", - наводить слова тренера офіційний сайт клубу.

В рамках виїзної серії Лень в середньому за матч набирав по 10 очок, 7,5 підбору і 1,5 блок-шота, проводять на майданчику 24,5 хвилини. Він потрапив в основу через те, що Тайсон Чендлер отримав травму щиколотки і пропустив всі шість гостьових ігор.

На даний момент в чемпіонаті НБА "Фінікс" йде на 9-му місці в Західній конференції, вигравши 9 матчів за 13 ураженнях.

Український баскетболіст Олексій Лень дебютував у команді НБА "Фінікс Санс" 1 листопада 2013 року. До цього він грав за дніпропетровський "Дніпро" (сезон 2010/11) і два сезони за команду американського Університету Меріленд (2011/12 - 2012/13) у студентській лізі NCAA.