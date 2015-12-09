Головний тренер команди НБА "Фінікс": В останніх матчах Лень відіграв дуже добре
Українець добре проявив себе, скориставшись травмою партнера по команді Тайсона Чендлера.
Головний тренер команди Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс" Джефф Хорнасек схвально відгукнувся про гру українського центрового Олексія Леня, який виходив у стартовому складі у всіх шести виїзних зустрічах турне, яке нещодавно завершилося для "Санс", повідомляє Basket.com.ua.
"Особливо в останніх двох матчах Лэнь відіграв дуже добре. Він постійно активний, демонструє впевненість у собі. Скаутські доповіді не брешуть. Прогрес у грі Леня очевидний. Зізнатися, навіть складно підібрати точні слова, щоб описати всі ті нюанси в його продуктивних діях на майданчику", - наводить слова тренера офіційний сайт клубу.
В рамках виїзної серії Лень в середньому за матч набирав по 10 очок, 7,5 підбору і 1,5 блок-шота, проводять на майданчику 24,5 хвилини. Він потрапив в основу через те, що Тайсон Чендлер отримав травму щиколотки і пропустив всі шість гостьових ігор.
На даний момент в чемпіонаті НБА "Фінікс" йде на 9-му місці в Західній конференції, вигравши 9 матчів за 13 ураженнях.
Український баскетболіст Олексій Лень дебютував у команді НБА "Фінікс Санс" 1 листопада 2013 року. До цього він грав за дніпропетровський "Дніпро" (сезон 2010/11) і два сезони за команду американського Університету Меріленд (2011/12 - 2012/13) у студентській лізі NCAA.