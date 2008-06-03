Зінеддіна Зідана чекають у Херсоні

Всесвітньовідомий французький футболіст, чемпіон Світу і Європи Зінеддін ЗІДАН у жовтні може відвідати Херсон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Херсонської ОДА Борис СІЛЕНКОВ вчора під час прямого ефіру на місцевому телебаченні.

Зокрема, за інформацією Б.СІЛЕНКОВА, під час обговорення з керівництвом ТОВ «Данон» хід реконструкції та модернізації у Херсоні підприємства ТОВ «Данон Дніпро» він офіційно звернувся до керівництва французького концерну «Данон» запросити на відкриття у Херсоні модернізованого заводу фірми Зінеддіна ЗІДАНА, який є одним з найбільших акціонерів компанії.

За словами Б.СІЛЕНКОВА, така пропозиція сподобалася керівництву концерну, і вони сказали, що докладуть максимум зусиль для реалізації такого візиту. Планується, що Зінеддін ЗІДАН візьме участь у футбольний матчі між збірною Херсонщини та збірною фірми «Данон».

«Президенту «Данон» сподобалася ця ідея і я думаю, що восени ми побачимо Зідана на Херсонщині» - підсумував Б.СІЛЕНКОВ.

Зараз на херсонському заводі фірми «Данон» працює Державна комісія з прийому в експлуатацію його нових виробничих потужностей. Введення їх в експлуатацію заплановано, зокрема, на жовтень поточного року.

*** Француз Зінедін Зідан тричі був визнаний кращим футболістом світу, а в 2004 році - кращим футболістом Європи за останні 50 років за результатами опитувань УЄФА «Золотий ювілей