Бокс, титульні бої WBA Continental, UBO World та Чемпіона Європи (EBU): відео онлайн-трансляція

Глядачі стануть свідками захоплюючих протистоянь, на кону яких стоятимуть престижні пояси WBA Continental, UBO World, та головного бою вечора, в якому розіграють вакантний титул Чемпіона Європи (EBU).

У головному поєдинку вечора Олег Єфимович (26-2, 14КО) проведе захист Чемпіонського поясу WBA Continental та спробує повернути собі титул Чемпіона Європи за версією EBU. Суперником українця у цьому протистоянні буде досвідчений боксер з Іспанії Рудді Енкарнасьйон (35-23-4, 17КО), який донедавна володів поясом чемпіона Євросоюзу. Варто також зазначити, що з 2012 року іспанець не програв жодного поєдинку.

Нагадаємо, Олег Єфимович володів чемпіонським поясом EBU з 2008 по 2010 роки. За цей час Єфимович провів чотири успішні захисти титулу. І відтепер, після невдачі у 2010-у, Олег матиме змогу повернути собі титул найкращого боксера Європи у напівлегкій вазі. Окрім того, на кону даного поєдинку стоятиме також і чемпіонський пояс WBA Continental, який Єфимович здобув завдяки яскравій перемозі у нещодавньому двобої проти фіна Еронена Туомо.

Не менш захоплюючий двобій пройде за участю одного з найбільш прогресивних легковаговиків Артема Далакяна (11-0, 7КО). У майбутньому поєдинку Далакян відстоюватиме Чемпіонський пояс WBA Continental, який Артем виборов у червні поточного року у Києві. Суперником нашого боксера буде представник Угорщини Роберт Каналас (11-5-0, 7КО).

Ще одним титульним поєдинком стане бій за участю українця Олександра Єгорова (13-1-1, 6КО) та представника Угорщини Габора Молнара (17-7-0, 11КО). На кону даного протистояння буде стояти престижний пояс UBO WORLD, яким володіє Олександр Єгоров з червня поточного року.