Суперник "Шахтаря" залишиться без тренера після закінчення групового турніру Ліги чемпіонів

Матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом" стане для 62-річного фахівця останнім біля керма шведського клубу, повідомляє УЄФА.

"Дякую клубу за два приголомшливих роки, - сказав норвежець. - Також дякую гравцям, тренерському штабу, працівникам клубу і, звичайно ж, всім уболівальникам. Це був прекрасний час".

Харейде очолив "Мальме" в січні 2014 року і вже в дебютному сезоні привів команду до "золотого дублю" на внутрішній арені. При ньому "Мальме" дві кампанії поспіль виходив у груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА.

Колишній захисник "Мольде", "Манчестер Сіті" і "Норвіч Сіті" провів 50 матчів за збірну Норвегії, а вже після завершення кар'єри був наставником національної команди. Це єдиний тренер, який виграв титули у всіх трьох провідних скандинавських чемпіонатах - Швеції (з "Хельсінборгом" і "Мальме"), Норвегії (з "Русенборгом") і Данії (з "Брондбю"). Харейде є основним претендентом на пост головного тренера збірної Данії, який нещодавно залишив Мортен Ольсен.

"Мальме" втратив шанси на вихід в 1/8 фіналу, але ще має теоретичні шанси завоювати путівку у весняну стадію Ліги Європи УЄФА. Для цього команді потрібно в матчі з "Реалом" зіграти краще, ніж "Шахтар" зіграє з французьким ПСЖ. У "Шахтаря" і "Мальме" на даний момент по 3 очки, але український клуб вище в турнірній таблиці за рахунок переваги в особистих зустрічах - 0:1 і 4:0.