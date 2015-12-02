Закон з протидії корупції у спорті набуде чинності з 3 грудня
14:46, 02 грудня 2015Спорт
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Сьогодні закон був опублікований у офіційній пресі.
фото: УНИАН
У сьогоднішньому номері газети «Голос України» був опублікований повний текст Закону України №743-VIII «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».
Як йдеться у документі, Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 3 грудня.
Ініціатором закону був народний депутат України, президент Федерації футболу України Андрій Павелко.
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