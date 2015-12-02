Володимир Кличко: Історія Кличко продовжиться

Колишній чемпіон світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі українець Володимир Кличко в своєму Instagram поділився думками після поразки від Ф'юрі і подякував численним уболівальникам за підтримку.

"Мені потрібен час, щоб зрозуміти, що буде далі і вирішити, яким буде мій наступний крок. Але я повинен подякувати своїм вболівальникам, своїй команді і партнерам. Ви завжди мене підтримували. За останні кілька днів я отримав багато листів. Ваші добрі слова допомагають мені подолати ці складні часи. Історія Кличко продовжиться. Поразка не варіант", – заявив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на неділю титульний бій Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.