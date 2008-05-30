УЄФА призначив день матчу за Суперкубок між МЮ і Зенітом

Матч за Суперкубок Європи, в якому зіграють переможець Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Юнайтед" і володар Кубка УЄФА пітерський "Зеніт", відбудеться 29 серпня в Монако. Цю дату призначив Союз європейських футбольних асоціацій на зустрічі з представниками двох клубів у штаб-квартирі УЄФА в Швейцарії.

Гра відбудеться на стадіоні "Луї II" і відкриє новий єврокубковий сезон. На зустрічі була оприлюднена інформація про те, що квитки на матч через офіційний сайт УЄФА продаватимуться з 7 по 21 липня, а виділені учасникам зустрічі квоти поширюватимуться через клуби.

У грі за Суперкубок Європи зустрічаються переможці єврокубкових турнірів, нагадує Лента.ру. "Зеніт" 14 травня в Манчестері виграв фінал Кубка УЄФА у шотландського "Рейнджерс" з рахунком 2:0, а "Манчестер Юнайтед" 21 травня в Москві у фіналі Ліги чемпіонів по пенальті обіграв "Челсі". Торік володарем Суперкубку став італійський "Мілан".