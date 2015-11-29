Порошенко: "Володимире, дякую за боротьбу!"
02:22, 29 листопада 2015Спорт
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Президент України Петро Порошенко подякував Володимиру Кличку за бій з британцем Тайсоном Ф'юрі.
REUTERS
Кличко за очками поступився Ф'юрі і програв вперше за 11 років.
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«Напружений бій! Володимире, дякую вам за боротьбу!» — написав у своєму твіттері Порошенко.
Напружений бій! Володимире, дякую за боротьбу! pic.twitter.com/Lz4mXRM9q7
— Петро Порошенко (@poroshenko) November 28, 2015
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