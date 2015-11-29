Порошенко: "Володимире, дякую за боротьбу!"

Кличко за очками поступився Ф'юрі і програв вперше за 11 років.

Читайте такожБій Кличко-Ф'юрі (фотогалерея)

«Напружений бій! Володимире, дякую вам за боротьбу!» — написав у своєму твіттері Порошенко.